"Se Manganiello dalla sua posizione in campo può non aver visto correttamente il contatto, in area di rigore, tra Scalvini e Frattesi, il Var Gariglio (che accanto aveva anche l’esperto Chiffi) avrebbe dovuto richiamarlo all'On Field Review". Lo scrive senza mezzi termini il Corriere dello Sport, deciso nell'affermare che ieri è stato negato un calcio di rigore netto all'Inter contro l'Atalanta. La dinamica dell'episodio viene definita come "chiara" da quotidiano romano: "Il giocatore dell'Inter è in anticipo sul pallone e viene calciato sul piede destro dal difensore dell'Atalanta. Sarebbe stato corretto concedere il calcio di rigore in favore della squadra di casa".

Il Corsport si sofferma anche sul gol del pareggio dell'Atalanta che nasce da una spinta di Sulemana a Dumfries. Spinta che "appare fallosa - si legge, ma ci sarebbe da approfondire anche il contatto piede destro-piede destro tra il giocatore dell’Atalanta e l’olandese. Le proteste sono costate l'espulsione a Chivu per somma di ammonizioni".