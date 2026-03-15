Anche Alessio Scarchilli, nuovo opinionista di Sky Sport, parla chiaramente di rigore negato all'Inter nel finale della partita contro l'Atalanta: "È stato un errore clamoroso, che ha condizionato una partita perché un calcio di rigore la può decidere. Vanno riviste tante cose dal punto di vista del regolamento e dell'interpretazione del gioco, ci sono dinamiche che vanno valutate male. Ero d'accordo sul non fischiare fallo su Denzel Dumfries, ma in occasioni come quelle ci hanno educato fino a questa domenica che sono sempre rigori quelle situazioni".

L'ex giocatore di Roma e Torino sottolinea inoltre: "Vanno riviste anche le reazioni dei giocatori ad un fallo. Frattesi viene colpito, è evidente, ma sembrava gli avessero staccato un piede. C'è sempre un atteggiamento esagerato dei calciatori, sono conseguenze di un regolamento che li porta a questo atteggiamento. La scaltrezza c'è sempre stata nel calcio, però ci deve essere una sanzione in queste cose. Resta il fatto che l'Inter è stata penalizzata".