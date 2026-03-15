Puntata speciale all'indomani di Inter-Atalanta, match finito con il risultato di 1-1 e chiuso tra le polemiche. Ai nerazzurri negati due rigori nella stessa azione nel finale, dubbi anche sul gol del pareggio della Dea per il fallo su Dumfries. L'Aia riconosce l'errore sul contatto Frattesi-Scalvini e mette fine alle dicerie sulla Marotta League. Il Milan se vince contro la Lazio si porta a -5 dall'Inter che ha preferito rimanere in silenzio.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 15 marzo 2026 alle 19:45
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.