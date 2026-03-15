Anche Matteo Politano, autore del gol del definitivo 2-1 nella vittoria del Napoli sul Lecce, parla dopo la partita ai microfoni di DAZN. Napoli che ora potrebbe anche abbozzare una risalita clamorosa al vertice anche grazie al rientro degli infortunati, anche se l'ex interista preferisce usare termini moderati: "Noi dobbiamo pensare a noi stessi, siamo contenti di aver recuperato questi giocatori di qualità, che oggi si è visto come hanno cambiato la partita. Ripeto, dobbiamo pensare a noi stessi partita dopo partita, ne mancano nove e dobbiamo cercare di vincerle tutte. Poi a fine anno vedremo dove saremo arrivati".