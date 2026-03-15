Sarà una domenica sera abbastanza pesante per l'area di Campo di Marte a Firenze, per via della concomitanza di due eventi che porteranno un grande afflusso di pubblico: la sfida di campionato tra Fiorentina e Inter al Franchi e il concerto di Achille Lauro in programma contemporaneamente nell'adiacente Mandela Forum. Il quotidiano La Nazione approfitta per riportare l'attenzione sulla tanto chiacchierata riqualificazione dell'area, che doveva affiancare la riqualificazione del Franchi. La soluzione doveva essere il parcheggio da tremila posti di via Campo d'Arrigo, da realizzare nell'ambito dell'Alta Velocità. Ma l'argomento è stato ultimamente sorpassato dal destino dello stadio.

Nel frattempo, il Comune di Firenze ha predisposto un piano straordinario per agevolare l'accesso al palasport, con collegamenti da e per l’area del Mandela Forum e altre iniziative e la raccomandazione dell’utilizzo di mezzi pubblici, in quanto gran parte della zona sarà pedonalizzata, con chiusure al traffico e divieti di sosta.