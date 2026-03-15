Cristian Chivu concede due giorni di riposo all'Inter per smaltire le scorie del bruciante pari casalingo contro l'Atalanta, maturato anche a causa di grossi errori arbitrali. In realtà, precisa oggi La Gazzetta dello Sport, i giorni di pausa erano stati già decisi prima della partita di ieri, ma "a maggior ragione servono adesso alla squadra per smaltire il nervosismo per il contestato pareggio di San Siro e per recuperare brillantezza in vista della trasferta di Firenze, che è in programma domenica sera, subito prima della sosta per gli impegni delle nazionali. La ripresa è fissata per martedì mattina.