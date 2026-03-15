Il grande assente di ieri pomeriggio a San Siro è stato ancora una volta Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, è ancora ai box ed è stato costretto alla sofferenza obbligata in panchina, dove si dimenava incredulo per le contingenze venute fuori durante il match contro l'Atalanta, finito per 1-1 "tra le polemiche per il gol del pari della Dea che ha pure "portato all’espulsione, per somma di ammonizioni, di Cristian Chivu per proteste". Episodio al quale va aggiunto anche "il rigore non fischiato per il fallo di Scalvini su Frattesi a pochi minuti dal termine. Due episodi non sanzionati dall’arbitro Manganiello e dalla Var che hanno spinto il club di viale della Liberazione al silenzio stampa".

Adesso però "Lautaro Martinez è pronto a tornare" per tentare di dare ai suoi quella spinta mancata nelle ultime gare. L'argentino tornerà "a Firenze il 22 marzo, salvo poi provare a scendere in campo per la 'Finalissima' tra Argentina e Spagna del 27 marzo. La rincorsa dell’Inter riparte, quindi, con il suo capitano".