"Se i quotidiani in larga parte danno ragione a Manganiello nella rete dell'Atalanta (la spinta di Sulemana è leggera e non sembra esserci incrocio di gambe con Dumfries), tutti invece convergono sul contatto Scalvini-Frattesi: era da sanzionare col calcio di rigore", si legge su SportMediaset che a quasi ventiquattro ore dal match di San Siro andato in scena ieri pomeriggio tra Inter e Atalanta fa la sua personale analisi sulle valutazioni di Manganiello che hanno fatto infuriare l'Inter, con la comprensione, nonché condivisione, dell'AIA.

Secondo SM difatti "è d'accordo pure l'Aia (a San Siro erano presenti Gervasoni e De Marco): almeno sul penalty l'Inter ha ragione" e i precedenti sono paradossali. I casi presi in esame da SM che danno ragione ai nerazzurri sono quelli che hanno riguardato Dumfries-Alex Sandro e Darmian-Magnani ma la consolazione è magra, "visto che ormai il pari è archiviato e la lotta scudetto col Milan diventa ancora serrata". Le amarezze per i nerazzurri non sono finite e anche il rigore non fischiato per il fallo di Scalvini e Frattesi ha provocato irritazione non indifferente che "deriva anche da due precedenti molto simili al contrasto Scalvini-Frattesi e con i quali era stata penalizzata proprio l'Inter", ovvero il rigore a favore della Juventus per un contatto simile tra Dumfries e Alex Sandro, e nel gennaio 2024 per il tocco di Darmian su Magnani in Inter-Verona.