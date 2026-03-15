Dopo l'impegno nel derby di Europa League, il Bologna s'impone a Reggio Emilia contro il Sassuolo: decisiva la rete di Dallinga, che permette ai felsinei di consolidare l'ottavo posto in classifica. Nell'altra gara delle 15:00, ottimo acuto del Pisa (il secondo in stagione, ndr): la formazione di Hiljemark batte 3-1 il Cagliari. In gol Moreo e due volte Caracciolo. A nulla ha portato l'accorciamento delle distanze dei sardi targato Pavoletti.

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 15 marzo 2026 alle 17:00
Autore: Niccolò Anfosso
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