La scelta del silenzio post partita non deve trarre in inganno: l'Inter è furiosa per quanto accaduto ieri pomeriggio contro l'Atalanta. Il Corriere dello Sport sottolinea oggi che "il club nerazzurro schiuma di rabbia" soprattutto per il mancato di rigore concesso per il calcione di Scalvini su Frattesi.

Anche perché ieri, nel momento in cui "i rappresentanti dell’Aia Gervasoni e De Marco nella pancia del Meazza hanno lasciato intendere che almeno sul rigore non ci fosse alcun dubbio, il tasso di recriminazione è inevitabilmente aumentato - si legge -. Anche perché ci sono diversi precedenti, tra cui anche quello di Inter-Verona di due anni fa, a renderlo codificato. E dunque facilmente decifrabile". L'Inter si sente comprensibilmente penalizzata, ma il fatto di non presentarsi davanti ai microfoni è decifrabile solo con l'intenzione di evitare sanzioni o squalifiche.