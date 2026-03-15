Anche nelle pagelle del Corriere dello Sport arrivano tanti bocciati in casa Inter dopo l'1-1 casalingo contro l'Atalanta. A spiccare è il 4,5 di Thuram, peggiore in campo in assoluto, mentre Carlos Augusto è il migliore tra i nerazzurri e strappa il 7.

Chivu (all.) 5,5

Perplessità per alcuni cambi. Ma l’Inter era appesantita già nel primo tempo. Il derby ha tolto sicurezza.

Sommer 6

Brividi per una parata in tre tempi su Scamacca. Stoppa Sulemana, ma Krstovic è tutto solo sul rimbalzo.

Bisseck 6

Presenza costante sulla trequarti offensiva. Una sola sbavatura, ma decisiva, quando lascia passare il pallone di De Ketelaere.

Akanji 5,5

Qualche disattenzione di troppo in marcatura prima su Scamacca e poi su Krstovic.

De Vrij (35’ st) sv

Prova una chiusura disperata su Sulemana, ma abbandona Krstovic…

Carlos Augusto 7

Il più attento e il più preciso in difesa. Nella ripresa salva diverse situazioni complicate.

Dumfries 6

Ruota tutto attorno al pareggio: il fallo c'è. Condizione ridotta, ma resta in campo fino alla fine.

Barella 6

Puntuale l’appoggio per Pio, ma la frenesia continua a giocargli brutti scherzi. Meglio nella ripresa e forse sarebbe servito in campo nel finale.

Frattesi (31’ st) 6

Si era guadagnato un calcio di rigore…

Zielinski 6,5

Sempre calibrato e lucido in mezzo al campo. Regge il timone nel primo tempo, trovando meno collaborazione nel secondo tempo.

Sucic 5,5

Soft non solo nei contrasti. Non rientra dopo l’intervallo.

Mkhitaryan (1’ st) 6

Mette davanti alla porta Thuram, ma è discontinuo.

Dimarco 6

Il suo motore gira a passo ridotto. I primi segnali di stanchezza arrivando già nella prima frazione.

Luis Henrique (20’ st) 5,5

A sinistra, mostra il coraggio che non esibisce a destra. Dietro, invece, è meno attento.

M.Thuram 4,5

Partecipa al vantaggio, ma ha sulla coscienza il mancato raddoppio, tutto solo davanti a Carnesecchi. Errore pesantissimo. San Siro manifesta più volte la sua insoddisfazione.

P.Esposito 6,5

Diagonale non irresistibile, ma vincente, grazie a Carnesecchi. Visto Bonny, sarebbe stato meglio tenerlo in campo.

Bonny (20’ st) 5

È proprio il suo atteggiamento a lasciare a desiderare.

