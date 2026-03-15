Potrebbe chiudersi una pagina storica della Champions League, quella relativa alla partnership con Adidas, iniziata nel 2001 e tutt'oggi in corso, per la fornitura dei palloni della competizione. UC3, la joint venture tra UEFA ed European Football Clubs, ha lanciato infatti una procedura formale di gara d’appalto per la categoria pallone ufficiale da gara delle competizioni per club maschili UEFA a partire dalla stagione 2027/28. La fornitura riguarda tutte le competizioni per club UEFA, non soltanto quella di Adidas per la Champions League, che rimane tuttavia la più iconica.

A insidiare il brand delle tre strisce, secondo Calcio e Finanza, potrebbe essere in primo luogo Puma, che ha sottratto a Nike i palloni ufficiali di Serie A e Premier League.