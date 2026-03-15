Il contatto tra Sulemana e Dumfries prima del gol di Krstovic e di quello tra Scalvini e Frattesi nell'area dell'Atalanta sono al centro della moviola di Tuttosport all'indomani dal pareggio dell'Inter. A parlarne è l'ex arbitro Gianpaolo Clavarese: "Manganiello vede bene nell’azione che porta al gol dell’Atalanta: non è falloso il contatto alto tra il ghanese e l’olandese, mentre sembra non esserci un contatto basso. Diverso è il discorso per il contatto tra Scalvini e Frattesi, con il centrocampista che arriva prima sul pallone e subisce un calcione dal difensore: manca quindi un calcio di rigore per l’Inter. Regolare, invece, il gol di Pio Esposito: Dumfries non commette infatti alcun fallo su Kolasinac, saltando in maniera regolare e senza allargare il gomito, fa bene Manganiello a lasciar giocare".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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