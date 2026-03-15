L'arbitraggio di Manganiello e il silenzio della sala VAR sono al centro della moviola di Inter-Atalanta presente oggi sulle pagine del La Gazzetta dello Sport. Dopo aver analizzato i corretti gialli estratti dall'arbitro, la rosea si concentra sugli episodi più contestati partendo dal pari dei bergamaschi.

"Al 36’ st, Dumfries in possesso di palla e davanti a Sulemana: nel dubbio, lecito chiedersi perché l’interista cada in posizione di vantaggio assoluto ma lo sfioramento di piedi (destro/destro) e la spintina non sembrano travolgenti - si legge -. Al 41’ st, c’è gioco d’anticipo e calcio ricevuto da parte di Frattesi: Scalvini in ritardo, il calcio è netto e non misurabile. In passato è sempre stato rigore: Gariglio silente, non va bene".

Sezione: Focus / Data: Dom 15 marzo 2026 alle 08:45
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.