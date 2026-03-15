L'arbitraggio di Manganiello e il silenzio della sala VAR sono al centro della moviola di Inter-Atalanta presente oggi sulle pagine del La Gazzetta dello Sport. Dopo aver analizzato i corretti gialli estratti dall'arbitro, la rosea si concentra sugli episodi più contestati partendo dal pari dei bergamaschi.

"Al 36’ st, Dumfries in possesso di palla e davanti a Sulemana: nel dubbio, lecito chiedersi perché l’interista cada in posizione di vantaggio assoluto ma lo sfioramento di piedi (destro/destro) e la spintina non sembrano travolgenti - si legge -. Al 41’ st, c’è gioco d’anticipo e calcio ricevuto da parte di Frattesi: Scalvini in ritardo, il calcio è netto e non misurabile. In passato è sempre stato rigore: Gariglio silente, non va bene".