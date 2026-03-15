La cancellazione della Finalissima causa ora un problema di calendario per la Nazionale argentina di Lionel Scaloni che, da una partita di prima classe garantita tre mesi prima dell'inizio della difesa del titolo, è passata al non avere un'alternativa per sopperire a questa improvvisa perdita, conseguenza del mancato raggiungimento di un accordo tra CONMEBOL e UEFA. E a 91 giorni dal debutto nei Mondiali 2026 a Kansas City e dopo che sono passati quattro mesi dall'ultima apparizione dell'Albiceleste in amichevole a Luanda, come ricorda Olé, ora la situazione si fa abbastanza tribolata.

Ecco perché il rinvio della partita Argentina-Spagna non comporterà un'interruzione completa dei piani, bensì una modifica: lo staff tecnico ha deciso di sfruttare quel tempo per allenarsi a Ezeiza, anche se parallelamente la AFA cercherà un'alternativa per disputare amichevoli durante una finestra internazionale completa. Impossibile coinvolgere le altre Nazionali tra Nord e Sud America, tutte impegnate a vari livelli. L'unica soluzione sarebbe quella di coinvolgere le squadre che avrebbero dovuto affrontare la tournée in Qatar, ovvero Arabia Saudita e Serbia; ma resta l'incognita dell'eventuale autorizzazione da parte delle confederazioni continentali.