Al netto degli errori arbitrali che hanno macchiato in modo irreversibile la gara contro l'Atalanta, l'Inter delle ultime settimane non sta piacendo ad Emiliano Viviano. Che dagli studi di Sport Mediaset esprime il suo punto di vista: "Ha perso qualcosa, un po' di sicurezza e di smalto. Al di là dei gravissimi errori arbitrali, non è stata una buona prestazione. Nel momento in cui subisce il gol l'Atalanta già da tempo si stava affacciando troppo spesso. L'Inter aveva smesso di giocare, non è brillante ultimamente".
Ma si sente il fiato sul collo del Milan?
"No, le partite sono difficili. L'Atalanta è una buona squadra, all'Inter manca il miglior giocatore che è Lautaro Martinez, manca Hakan Calhanoglu. Però senza errori arbitrali ieri l'avrebbe portata a casa. C'è da lottare, anche il Milan ha vinto tante partite per un episodio. Ci sta".
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 17:45 Scarchilli: "Su Frattesi errore clamoroso. Ma ha reagito come se gli avessero staccato un piede"
- 17:30 Salta la Finalissima, problemi per l'Argentina di Lautaro. La AFA proverà a organizzare un'amichevole ma...
- 17:15 Ferrara: "Scalvini-Frattesi, ai miei tempi non sarebbe mai stato rigore. Ma le cose sono cambiate"
- 17:00 Il Bologna vince a Reggio Emilia e consolida l'ottavo posto. Il Pisa torna al successo: 3-1 al Cagliari
- 16:45 Giaccherini: "Frattesi arriva prima di Scalvini, per me va dato il rigore. Bisogna fare chiarezza"
- 16:30 Garlando: "Contatto Scalvini-Frattesi? Falli del genere, fino a qualche settimana fa, li punivano sempre"
- 16:15 Stankovic promuove Kostov: "Per me non è una sorpresa. Da gennaio è migliorato del 30%"
- 16:00 Giro d'Europa per Diego Milito: tappa anche a Madrid e incontro con Diego Simeone
- 15:45 Il Vicenza sfida l'Inter U23, con una vittoria sarà Serie B. Gallo: "Risultato merito anche di Vecchi"
- 15:30 Malore dopo Inter-Atalanta, morto 52enne fuori da San Siro: lutto in Valsassina
- 15:15 Trevisani e Callegari in coro: "Carnesecchi è per distacco l'ideale futuro portiere dell'Inter"
- 15:00 Firenze, domenica di fuoco a Campo di Marte tra Fiorentina-Inter e concerto di Achille Lauro
- 14:45 Sky - Niente Finalissima, si ridimensiona l'urgenza Lautaro: ora all'Inter c'è meno ansia nel gestire il recupero
- 14:32 Il Genoa mette le mani sulla salvezza: sbancato il Bentegodi, 2-0 ad un Verona nei guai
- 14:18 Né a San Siro, né altrove: cancellata la Finalissima 2026. Ceferin: "Dall'Argentina solo no alle alternative"
- 14:03 Viviano: "L'Inter non mi sta piacendo. Ma senza i gravissimi errori arbitrali ieri avrebbe vinto"
- 13:48 Il Podcast di FcIN - Inter-Atalanta 1-1, l'analisi di Andrea Bosio: l'ennesima farsa
- 13:34 Roma Women, Giugliano: "Il pari con l'Inter? Abbiamo trovato un'ottima Runarsdottir"
- 13:20 Il Napoli può risalire? Politano: "Pensiamo a noi stessi, dobbiamo vincere tutte le ultime nove gare"
- 13:05 fcinNiente di grave per Akanji. Lo svizzero sarà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti
- 12:49 Sky - Lautaro e Calhanoglu corrono verso Firenze, da valutare Mkhitaryan. Fastidio da monitorare per l'armeno
- 12:34 SM - Spinta di Sulemana leggera, ma Scalvini-Frattesi era rigore. I due precedenti che inchiodano Manganiello
- 12:20 SM - Scalvini-Frattesi non è l'unico errore di Manganiello. Fa discutere anche il caso Dumfries-Ederson
- 12:06 Corsera - Lautaro grande assente nel pomeriggio delle polemiche. Ma ora il capitano è pronto a tornare
- 11:52 Repubblica - A San Siro il disastro non è solo arbitrale: corsa scudetto ufficialmente riaperta
- 11:38 Corsera - Pesa più la manina o il braccino? Dall'Aia fanno capire che sul rigore l'Inter ha ragione"
- 11:24 Angolo Tattico di Inter-Atalanta - Zalewski segue Zielinski, Ederson mette ordine e qualità: le chiavi
- 11:10 TS - Rigore su Frattesi: dinamica da giurisprudenza. Nel mirino Gariglio: dismesso dalla Can e poi promosso al VAR
- 10:55 Pagelle TS - Carlos Augusto strappa il 7, bocciatura pesante per Thuram e Bonny
- 10:40 Calvarese: "Inter-Atalanta, pari regolare ma c'è rigore su Frattesi: arriva prima sul pallone e subisce un calcione"
- 10:26 CdS - Inter, silenzio pieno di rabbia. Rigore su Frattesi: ci sono diversi precedenti, tra cui quello di Inter-Verona
- 10:12 Capello: "Inter non brillante dal punto di vista fisico. Chivu in confusione, i cambi non mi hanno convinto"
- 09:58 CdS - Thuram offre di nuovo la sua versione sbiadita. Speranza Lautaro: Chivu potrebbe riaverlo a Firenze
- 09:44 Moviola CdS - Scalvini-Frattesi, manca un rigore all'Inter. Il VAR Gariglio avrebbe dovuto richiamare Manganiello
- 09:29 GdS - Chivu concede due giorni di riposo: l'Inter deve smaltire il nervosismo e preparare il match di Firenze
- 09:15 Pagelle CdS - Thuram bocciato con un 4,5. Insufficienza anche per Chivu: "Perplessità su alcuni cambi"
- 09:00 GdS - Inter, confronto garbato con Manganiello: si respira ostilità dopo il 'caso Bastoni'. Marotta manifesterà la sua posizione
- 08:45 Moviola GdS - Scalvini-Frattesi, il calcio è netto ed è sempre rigore: "Il VAR Gariglio silente, non va bene"
- 08:30 Pagelle GdS - Esposito e Carlos Augusto i migliori. Voto 5 per Thuram, Bonny e Chivu
- 08:15 E mentre il VAR dorme, il campionato si risveglia. L'Inter va con Pio, poi viene presa a 'colpi di Manganiello'
- 00:00 A furia di ripeterlo ci crediamo pure noi. Ma a che gioco stiamo giocando?
- 23:55 Condò: "L'Inter è stanca. Il rigore andava dato, ma il vero peccato lo ha commesso Thuram"
- 23:40 Borghi: "Scalvini-Frattesi, perché non si va al VAR? Domani anche il Milan avrà pressione per due motivi"
- 23:25 Manganiello, finale sciagurato. Collovati: "Io se giocavo bene 89 minuti e sbagliavo alla fine..."
- 23:10 Iuliano: "Bastoni-Kalulu forse cancella me e Ronaldo. Il difensore nerazzurro contro ogni valore di sport"
- 22:55 La UEFA contro i propositi della FIFA: no a qualsiasi allargamento del Mondiale per Club
- 22:40 Boga sempre più trascinatore della Juventus: sua la rete che vale il blitz esterno a Udine
- 22:25 Napoli, Meret: "Rimpianti per la classifica? Forse sì, qualche punto lo abbiamo lasciato per strada"
- 22:10 Vicenza-Inter U23, aumentata la capienza della Gradinata Nord del Menti. Con una vittoria berici in B
- 21:55 Atalanta, Zappacosta: "Pari con l'Inter, è sembrato più facile di quello che è stato. Loro avevano voglia di rivalsa"
- 21:40 Il Catanzaro sbanca Padova, vano il primo gol in B di Di Maggio: "Preferivo festeggiare con un altro risultato"
- 21:25 Euro 2032, San Siro viaggia spedito: la prossima settimana summit tra Inter, Milan e UEFA a Nyon
- 21:10 Lecce, momenti di ansia per Banda: lo zambiano ha un malore dopo un colpo, ora sta meglio
- 20:55 Napoli, Conte: "600 punti in Serie A? Un traguardo che ho ottenuto allenando tante squadre, mi riempie di soddisfazione"
- 20:40 Ricci (CRO Inter): "Oaktree investe, altro che riduzione dei costi. L'uscita dalla Champions non cambia nulla"
- 20:25 Calvarese: "Giusto non fischiare il contatto su Dumfries, ma su Frattesi è rigore netto"
- 20:10 Atalanta, Palladino: "L'Inter cercava punti per lo scudetto, ottimo pareggio contro una squadra forte"
- 20:02 Il Napoli non sbaglia contro il Lecce: 2-1 in rimonta firmato Hojlund-Politano
- 19:55 GdS - Inter, la scelta del silenzio stampa dopo la riunione tra Chivu e la dirigenza: nerazzurri furiosi perché...
- 19:41 Ricavi UEFA, proposta dell'UEC: solo il 50% dei premi dalla UCL. Per l'Inter sarebbe una perdita pesante
- 19:27 Anche il telecronista Marinozzi scettico: "Perplessità sul contatto Scalvini-Frattesi, ne hanno fischiati tantissimi così"
- 19:13 Inter-Atalanta, Carlo Nesti: "Due errori arbitrali ai danni dell'Inter"
- 18:57 Bergomi: "Calcio posizionale e squadra compatta, il Bodo/Glimt ci sta dando una lezione"
- 18:43 Stramaccioni: "Il fallo su Frattesi viene fischiato il 95% delle volte. Dumfries in vantaggio clamoroso"
- 18:28 videoInter-Atalanta 1-1, Tramontana una furia: "Prima Abisso, poi Manganiello e Chiffi. Basta"
- 18:03 L'Inter sceglie il silenzio stampa. Nessun rappresentante nerazzurro parlerà ai media o in conferenza
- 17:51 Atalanta, Zappacosta in conferenza: "Questo gruppo ha reagito bene dopo la sconfitta di Champions"
- 17:50 Palladino in conferenza: "Punto meritato, è stato come se col Bayern non fosse successo nulla"
- 17:44 Atalanta, Zappacosta a DAZN: "Periodo impegnativo, bravi a scambiarci gli uomini"
- 17:34 Atalanta, Palladino a DAZN: "La panchina è la nostra forza. Gli episodi? Marelli ha confermato la regolarità di entrambi"