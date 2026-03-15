La comunità di Cremeno, paese della Valsassina in provincia di Lecco, è sconvolta dalla notizia della morte improvvisa di Alessandro Combi, 52 anni, colto da un malore improvviso fuori dallo stadio di San Siro dopo la partita tra Inter e Atalanta. Dipendente storico della Bcc Valsassina della sede di Premana e grande tifoso interista, Combi era molto conosciuto e stimato in tutta la zona.

“Era una persona conosciuta in tutta la Valsassina e stimata da tutta la comunità di Cremeno – lo ricorda il sindaco Pier Luigi Invernizzi -. Sono profondamente dispiaciuto vista l'amicizia che avevo con lui”.