Dopo oltre tre mesi, il Genoa torna alla vittoria in trasferta sbancando il Bentegodi di Verona nel lunch match della 29esima giornata di Serie A. Il Grifone ottiene un 2-0 che vale un suggello quasi definitivo sulla salvezza della squadra rossoblu, mentre gli scaligeri, dopo il colpo di Bologna della scorsa settimana, sprofondano nuovamente. La partita si decide nella ripresa: a sbloccarla ci pensa Vitinha che dopo un minuto dal suo ingresso in campo trova una gemma dalla distanza che punisce un Lorenzo Montipò non esente da errori. A cinque minuti dal novantesimo, Leo Ostigard firma la rete del raddoppio per la gioia sfrenata di Daniele De Rossi che vede ormai la salvezza sempre più vicina. 

Sezione: Il resto della A / Data: Dom 15 marzo 2026 alle 14:32
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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