Paolo Condò, dagli studi di Sky Sport, si sofferma sulla condizione dell'Inter dopo il pari con l'Atalanta: "L'Inter è stanca, è visibile. Detto che concordo sul non fallo di Denzel Dumfries e ritengo che il rigore su Davide Frattesi andasse dato, al di là di questi episodi anche se quando avvengono negli ultimi cinque minuti è difficile da dirsi, l'Atalanta si era già avvicinata prima alla porta dell'Inter. Dopo che Marcus Thuram si è mangiato il gol del 2-0, quello che per me è il vero peccato della partita, il gol era nell'aria. Il dubbio era se l'Inter fosse riuscita a tenere il vantaggio fino alla fine o se l'Atalanta fosse riuscita a segnare. Ora tutto quanto si carica sulle spalle del Milan, che se vince contro la Lazio suona il pulsante panico. Se però non vince, allora ha un ritorno di entusiasmo molto forte per il pericolo scampato. Domani sera con la Lazio sarà la partita che indirizzerà il campionato di tutti".