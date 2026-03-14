Intervenuto negli studi di Stile TV, Mark Iuliano, ex difensore della Juventus, ritiene difficile che il campionato possa riaprirsi anche nonostante il calo dell'Inter capolista: "A me è capitato di perdere uno scudetto con 9 punti di vantaggio a 7 giornate dalla fine, quando lo vinse la Lazio. Non penso oggi che l’Inter possa commettere questo errore, anche perché il Milan dovrebbe vincerle tutte e i nerazzurri non dovrebbero mantenere il ruolino di marcia che hanno avuto finora. Essendo stati eliminati dalla Champions, potranno affrontare al meglio il finale di campionato, e arrivare alla semifinale di ritorno di Coppa Italia ancora con un buon vantaggio. Il Milan non ha un calendario facile, anche se spesso nei big match ha saputo avere la meglio. . L’Inter ha mantenuto un andamento superiore alle altre, riuscendo a superare anche situazioni complicate, e guardando la rosa merita la posizione che ha".

L’episodio Bastoni-Kalulu cancella Ronaldo-Iuliano?

"Il mio episodio con Ronaldo fa parte di un’altra storia. Forse lo cancella per via della reazione di Alessandro Bastoni dopo la simulazione, che ha indignato molto, perché dopo aver ingannato l’arbitro vai anche ad esultare, contro ogni valore di uno sport sano e leale. Era stata una bellissima partita e la si è rovinata. I guardalinee sono diventati inutili se non possono nemmeno dire la propria, l’arbitro è soggetto al VAR e tutti pretendiamo che il VAR diventi a chiamata e che non prenda il sopravvento, e che l’arbitro vada a rivedere le azioni e decida per conto proprio. Se l’arbitro è assegnato e pagato, deve essere lui a prendersi la responsabilità ed eventualmente a cambiare le sue decisioni, senza che altre quattro persone gli dicano cosa deve fare. Ai miei tempi eravamo abbastanza 'uomini'da non pensare a simulare".