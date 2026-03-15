Luigi Garlando, sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha commentato così il mancato rigore assegnato all'Inter per il calcio di Scalvini ai danni di Frattesi: "Falli del genere, fino a qualche settimana fa, li punivano sempre, premiando chi arrivava per primo sulla palla (Frattesi). È cambiata l’aria, come sui falli di braccio largo, alla Ricci. Qui l’Inter può avere le sue ragioni e anche sospettare che la furbata di Bastoni stia pesando nella testa arbitrale, magari a livello inconscio. Concediamo tutto".