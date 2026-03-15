Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d'inizio della sfida contro la Lazio. Voci di mercato? "Per noi è fondamentale vincere la partita di stasera, poi per il mercato ci sarà tempo. Sento parlare di Kean come attaccante del futuro, a noi ora deve interessare portare a casa tre punti e dare continuità al successo nel derby di domenica scorsa. Dobbiamo proseguire il nostro percorso, consapevoli che il divario dalla vetta è importante ma che le sorprese sono sempre dietro l’angolo e stasera potremmo accorciare le distanze", ha detto.