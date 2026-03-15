Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, alla vigilia della gara contro l'IMT ha parlato del giovane talento Vasilije Kostov, che tanto piace all'Inter, definendolo un elemento ormai perfettamente integrato nella sua rosa: "Per me Vasilije non è solo una sorpesa, ma un giocatore della Stella Rossa che fa la differenza in campo. Kostov ha confermato di avere qualità, di essere uno che migliora giorno dopo giorno, da gennaio è migliorato di un ulteriore 30%. Non vedo Vasilij come un bonus, per me è un giocatore classico, come tutti gli altri, se lavora bene gioca, altrimenti no".