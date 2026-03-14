Gianluca Manganiello non si è visto per 85 minuti, poi si è visto fin troppo nei minuti finali di Inter-Atalanta. Questo il giudizio di Massimiliano Saccani, ex arbitro oggi opinionista di RAI Sport, a proposito della direzione di gara del fischietto di Pinerolo. Un commento che ha scatenato l'immediata risposta di Fulvio Collovati: "Se io giocavo bene per 89 minuti e poi sbagliavo nell'ultimo minuto, io in pagella mi ritrovavo 4 l'indomani. Non si può giustificare un arbitro solo perché sbaglia per tre minuti".