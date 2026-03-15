Ancora una prestazione deludente per Marcus Thuram, rimasto a secco anche contro l'Atalanta. Con l'assenza di Lautaro Martinez sarebbe toccato al francese trascinare il reparto, ma la speranza ha pian piano lasciato spazio alla delusione: molle nei contrasti, tanti errori di misura e l'occasione cestinata a tu per tu con Carnesecchi rendono l'idea della performance sotto la sufficienza. Insomma, il 9 nerazzurro ha offerta una "versione sbiadita" di sé, scrive oggi il Corriere dello Sport.

"Dal prossimo turno Chivu spera di riavere a disposizione Lautaro Martinez - assicura il Corsport -. L’argentino, tornato già in settimana a lavorare in campo, ha nel mirino ovviamente la convocazione per la trasferta di Firenze. Bisognerà capire quanti minuti avrà a disposizione, senza forzare troppo. Il capitano già scalpita e da quel punto di vista non ci sono dubbi: al rientro si testerà la sua autonomia e si deciderà come impiegarlo nell’ultimo impegno che precede la sosta".