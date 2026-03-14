Parleranno di un'Inter forse stanca, che non ha la lucidità dei tempi migliori. Che ha sprecato tante palle gol, che nel complesso poteva fare di più. Ma la verità forse è un'altra: e cioé che l'1-1 finale di San Siro è maturato per una decisione scellerata dell'arbitro Gianluca Manganiello e del VAR Matteo Gariglio che sorvolano colpevolmente su un fallo di Ibrahim Sulemana su Denzel Dumfries, che dà il la all'azione che si conclude con la rete di Nikola Krstovic. Una rete che fa esplodere tutto San Siro, compreso l'allenatore Cristian Chivu che viene espulso per le veementi proteste. Finisce così una gara che l'Inter stava portando a casa anche in maniera comoda grazie al gol di Pio Esposito. Un finale inaspettato, raggelante, che lascia all'Inter tutte le recriminazioni del caso. E adesso, per il Milan, c'è la grande opportunità di accorciare ancora in classifica. Ma non per colpa esclusivamente dell'Inter...

IL TABELLINO

INTER-ATALANTA 1-1

MARCATORI: 26' Esposito (I), 82' Krstovic (A)

INTER: 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, (80' 6 De Vrij) 30 Carlos Augusto; 2 Dumfries, 23 Barella (76' 16 Frattesi), 7 Zielinski, 8 Sucic (46' 22 Mkhitaryan), 32 Dimarco (65' 11 Luis Henrique); 94 Esposito (65' 14 Bonny), 9 Thuram.

In panchina: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 15 Acerbi, 17 Diouf, 36 Darmian, 53 Lavelli, 57 Kaczmarski, 95 Bastoni.

Allenatore: Cristian Chivu.

ATALANTA: 29 Carnesecchi; 42 Scalvini, 19 Djimsiti, 23 Kolasinac (65' 4 Hien); 77 Zappacosta, 15 De Roon (76' 17 De Ketelaere), 8 Pasalic, 47 Bernasconi; 10 Samardzic (52' 13 Ederson), 59 Zalewski (65' 7 Sulemana); 9 Scamacca (52' 90 Krstovic)

In panchina: 31 Rossi, 57 Sportiello, 3 Kossounou, 4 Hien, 5 Bakker, 6 Musah, 7 Sulemana, 16 Bellanova, 69 Ahanor.

Allenatore: Raffaele Palladino.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Passeri-Rossi. Quarto ufficiale: Collu. VAR: Gariglio. Assistente VAR: Chiffi.

Note

Spettatori: 74.364

Possesso palla: 58%-42%

Tiri totali: 3-3

Tiri in porta: 15-7

Espulso: Chivu (I) per proteste all'85esimo

Ammoniti: Sucic (I), Kolasinac (A), Carlos Augusto (I), Chivu (I), De Ketelaere (A)

Corner: 2-3

Recupero: 1°T 1', 2°T 6'.

INTER-ATALANTA 1-1 (26' Esposito (I), 82' Krstovic (A))

LIVE MATCH

96' - Fischia Manganiello, rien ne va plus a San Siro! Finisce 1-1 un match tra Inter e Atalanta che avrà sicuramente mille veleni post-partita, ma che per i nerazzurri di Chivu vale un'altra frenata nella corsa allo Scudetto.

95' - De Ketelaere ostacola una rimessa laterale e viene ammonito.

94' - Krstovic riceve palla, salta Zielinski in area e calcia fuori, ma era tutto fermo per fuorigioco.

92' - Cross di Mkhitaryan troppo su Carnesecchi che blocca.

90' - Assegnati sei minuti di recupero. Vola Carnesecchi a respingere il cross di Zielinski.

89' - Batti e ribatti in area orobica, Bonny però cicca clamorosamente un bel pallone

87' -- Frattesi atterrato davanti alla porta da Scalvini, Manganiello non interviene. Poi sanziona il fallo di Dumfries su Ederson.

85' - Il gol è valido, l'Atalanta pareggia. E Chivu viene espulso.

84' - C'è un controllo del VAR. Intanto è stato ammonito Chivu.

82' - PAREGGIO DELL'ATALANTA! KRSTOVIC! Azione che sembra clamorosamente viziata da un fallo di Sulemana su Dumfries, Manganiello lascia proseguire con Sommer che respinge il tiro del giocatore per poi arrendersi al tap-in del montenegrino. Ma tutta l'Inter protesta.

80' - Chivu opera l'ultimo cambio inserendo De Vrij per Akanji. L'olandese prende in consegna la fascia di capitano.

78' - Bonny punta l'area, entra, salta un uomo ma nel momento clou resta col pallone tra i piedi e fa sfumare un'azione clamorosa.

76' - Nell'Inter è il turno di Frattesi, che rileva Barella. Nell'Atalanta dentro De Ketelaere per De Roon,

75' - Bella giocata di Bonny in area, palla in mezzo per Thuram che colpisce mandando a lato.

72' - Thuram controlla male un pallone, poi commette fallo nella metà campo offensiva atalantina su Hien.

71' - Atalanta ora molto più aggressiva, fallo di Thuram su Ederson.

69' - Krstovic si gira in area e prova l'assist per Bernasconi che tira, Carlos Augusto spazza col sinistro.

67' - Krstovic riceve palla in area interista, poi prova il tiro tra tre difensori masticando la conclusione che termina fuori.

65' - Nell'Atalanta fuori Zalewski per Sulemana e Kolasinac per Hien. Nell'Inter dentro Bonny per Esposito e Luis Henrique per Dimarco.

64' - Dumfries arriva di gran carriera sul cross di Mkhitaryan, ma colpisce male e manda alto.

61' - Azione in verticale tra Barella e Mkhitaryan, palla a Thuram che calcia ma trova la respinta di Carnesecchi. Poi Dimarco manda alto.

59' - Ammonizione per Carlos Augusto, netta la trattenuta su Zalewski.

58' - Bisseck prende palla a Ederson e si invola davanti, poi mette per Esposito. L'azione era ottima ma l'Inter si incarta e non guadagna nemmeno calcio d'angolo.

57' - Bernasconi punta Dumfries che mette il piede e fa rimpallara la sfera sull'avversario, è rinvio dal fondo.

53' - Dimarco atterra Zalewski, per l'arbitro è punizione. Quasi un corner corto.

52' - Cambia Palladino: dentro Ederson e Krstovic per Samardzic e Scamacca.

51' - Cross di Bernasconi, palla che si spegne in fallo laterale dall'altro lato del campo.

49' - Thuram prova il bolide dalla distanza, palla fuori.

48'- Crossa Dimarco, torre di Dumfries per Mkhitaryan che viene sbilanciato davanti alla porta nel tentativo di stacco di testa. Per Manganiello non c'è nulla.

47' - Kolasinac riceve palla a ridosso dell'area interista, ma non ha i piedi dell'attaccante e la fa scivolare fuori.

-----

16.04 - L'Inter batte il calcio d'inizio della ripresa: PARTITI!

16.03 . Sono 74.364 gli spettatori presenti. Ufficiale il cambio: Mkhitaryan dentro per Sucic.

16.02 - Le due squadre tornano in campo per l'inizio del secondo tempo.

16.01 - Si prepara a entrare Mkhitaryan, probabile l'uscita dell'ammonito Sucic.

HALFTIME REPORT - Basta una zampata, quella di Pio Esposito che ritrova la via della rete bucando le mani a Marco Carnesecchi con un bel diagonale su assist di Nicolò Barella, all'Inter per prendere dividendi in questo primo tempo giocato a buon ritmo, dove a parte forse uno spavento regalato da un errore di Sucic e a un tiro di Gianluca Scamacca l'Atalanta ha fatto poco o nulla per intimidire l'avversaria. Inter che non è ancora fluida come la si vorrebbe e commette qualche errore da matita rossa, ma che nel complesso gestisce bene il match.

-----

45' + 1 - Manganiello decreta la fine del primo tempo. Le squadre vanno a riposo con l'Inter in vantaggio sull'Atalanta per 1-0 grazie al gol di Pio Esposito.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

41' - Improvvisa discesa libera di Bisseck che arriva fino all'area avversaria palla al piede, poi appoggia per Esposito che prova la conclusione col tacco.

38' - Lunghissima azione dell'Inter a ridosso dell'area atalantina, conclusa con una spaccata senza troppe pretese di Thuram.

35' - Tocco di Thuram di mano, Manganiello fischia.

33' - Thuram arriva sul colpo di testa di Dimarco ma colpisce debole, para Carnesecchi.

32' - Sucic fa partire l'Inter in contropiede servendo Dimarco. Lancio per Dumfries che scarica all'indietro per Zielinski il cui tiro è deviato, primo corner per l'Inter.

32' - Gran palla rubata da Barella, riceve Bisseck che poi prova a servire Sucic ma la difesa orobica intercetta.

28' - Esposito ruba palla a Scalvini e appoggia a Dimarco il cui diagonale finisce sul fondo.

IL GOL DI ESPOSITO: Proteste dell'Atalanta per un tocco su Kolasinac, l'arbitro lascia correre e allora Dumfries appoggia per Barella, bravo a vedere Esposito che calcia un diagonale che buca le mani a Carnesecchi

24' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRR!!! PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOOOOOOOOOOOO EEEEEEEEEEEEEEEESPOOOOOOOOOSIIIIIIIIIIIIIIIIITOOOOOOOOOOOOO!!

21' - Sgroppata sulla destra di Zappacosta, fermato da Sucic. L'azione prosegue, l'Inter recupera la palla e Kolasinac atterra Dumfries. Manganiello estrae il giallo per entrambi gli autori dei falli.

20' - Problemi per Kolasinac, l'Atalanta manda il pallone fuori per valutare la situazione. Il gioco poi riprende.

18' - Pallone messo in area da Zielinski e appoggiato da Dumfries a Barella che calcia di prima mandando fuori.

18' - Dimarco prova l'assist al volo, Zappacosta intercetta ma l'Atalanta non concretizza la ripartenza.

14' - Parte dal Secondo Anello Verde un coro per Alessandro Bastoni, con tanto di striscione: "Bastoni orgoglio nostro". Il gruppo di tifosi dell'Atalanta presenti fischia...

13' - Esposito e Barella non si capiscono, rimessa regalata all'Atalanta.

12' - Uscita clamorosa di Scalvini che innesca un contropiede per l'Atalanta, concluso con un tiro di Scamacca recuperato in tre tempi da Sommer.

9' - Cross pericoloso di Bernasconi che arriva su un rinvio di testa di Bisseck, Sommer smanaccia.

7' - Zielinski viene servito appena dentro l'area, avrebbe lo spazio per colpire ma preferisce temporeggiare e scaricare per Barella ma il suo assist viene intercettato dalla difesa.

6' - Si fa viva anche l'Inter. Tiro di Dimarco da buona posizione su lancio di Barella che termina fuori.

5' - Leggerezza di Sucic che finisce col servire il pallone a Scamacca praticamente in campo aperto. L'attaccante orobico si fa però ingolosire dal tiro da lontano e manda fuori.

4' - Bel tacco di Dumfries a favorire l'inserimento di Dimarco, che però poi prova un alleggerimento fuori misura per Esposito.

2' - Lancio per Thuram, Scalvini si mette davanti al francese e controlla l'uscita del pallone. Prendendo anche fallo dall'avversario.

-----

15.00 - Primo pallone del match per l'Atalanta: PARTITI!

14.58 - Barella e De Roon davanti a Manganiello per il sorteggio del campo.

14.56 - Inter e Atalanta guadagnano il campo per il prepartita.

14.55 - Le due squadre sono nel tunnel che porta al campo.

14.45 - Le due squadre sono tornate negli spogliatoi. Fra pochi minuti sarà calcio d'inizio a San Siro.

14.43 - Sul prato di San Siro si presenta Nicolò Filippucci, vincitore di Sanremo Giovani 2026, grande tifoso nerazzurro.

-----