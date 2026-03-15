Domenico Di Carlo, ex tecnico del Vicenza, ha parlato così della sfida dei biancorossi in programma domani contro l'Inter U23: "È una gioia grandissima che sto vivendo anch’io perché per me i colori biancorossi restano indelebili, il Vicenza deve stare almeno in serie B. Sono contento perché gli sforzi compiuti, in primis dalla famiglia Rosso, sono stati ripagati, oltre al lavoro di tutti, dai direttori all’allenatore che è stato bravissimo, vincere non è mai scontato", ha detto al Giornale di Vicenza.