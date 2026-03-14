La UEFA è intenzionata a bloccare qualsiasi tentativo del presidente della FIFA, Gianni Infantino, di espandere il nuovo Mondiale per Club o di trasformarlo in una competizione biennale. Lo riporta il quotidiano inglese The Times. Infantino, lo ricordiamo, tra le altre cose vorrebbe che la competizione si svolgesse con maggiore frequenza rispetto all’attuale cadenza quadriennale: la sua ambizione finale sarebbe quella di organizzarla ogni due anni o addirittura ogni anno.
Qualsiasi tentativo di espansione, magari a 48 squadre come i Mondiali per Nazionali, incontrerebbe però la più ferma opposizione della UEFA. L’organismo europeo si opporrebbe anche a un aumento del numero di squadre europee partecipanti, attualmente 12, o a una maggiore frequenza del torneo. Anche i club europei, secondo il quotidiano britannico, sarebbero sulla stessa lunghezza d'onda.
Autore: Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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