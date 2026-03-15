Sono per EspositoCarlos Augusto i voti più alti che compare sulle pagelle de La Gazzetta dello Sport all'indomani di Inter-Atalanta. Il brasiliano e l'attaccante prendono 6,5, mentre Thuram, Bonny Chivu sono i peggiori e arrivano appena a 5. Voto di 5,5 per Sommer, Akanji, Zielinski e Sucic, mentre gli altri nerazzurri riescono a strappare la sufficienza. 

Sezione: Focus / Data: Dom 15 marzo 2026 alle 08:30
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
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Stefano Bertocchi
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Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.