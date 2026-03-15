Sono per Esposito e Carlos Augusto i voti più alti che compare sulle pagelle de La Gazzetta dello Sport all'indomani di Inter-Atalanta. Il brasiliano e l'attaccante prendono 6,5, mentre Thuram, Bonny e Chivu sono i peggiori e arrivano appena a 5. Voto di 5,5 per Sommer, Akanji, Zielinski e Sucic, mentre gli altri nerazzurri riescono a strappare la sufficienza.