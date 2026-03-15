"La corsa scudetto è ufficialmente riaperta". Ne è sicura Repubblica che dopo il rallentamento obbligato al quale è andata in contro l'Inter non ha dubbi: il titolo torna ad essere possibile anche per le squadre dietro i nerazzurri e ora la lotta "è sempre più avvelenata".

"Il pareggio agguantato dall'Atalanta a San Siro nel finale, fra le polemiche degli interisti contro l'arbitro, consegna al Milan un'opportunità insperata, forse addirittura impensabile alla vigilia del derby dell'8 marzo. Ne mancano nove alla fine della stagione, e sono tante. Soprattutto se vissute in un clima di sospetti e proteste che rischia di distrarre dal campo" come dimostrano anche le tensioni esplose dopo le decisioni di Manganiello. "Ormai ogni partita di cartello finisce nella bufera per le scelte arbitrali" e i nerazzurri hanno optato per rispondere col silenzio stampa dopo la gara che "ha consentito all'Inter di non parlare nemmeno di calcio. E cioè di come abbia fatto a non vincere una partita in casa in cui era andata in vantaggio dopo 25 minuti".

E al di là delle questioni arbitrali, "i maggiori responsabili sono Thuram, che si è divorato due occasioni per raddoppiare; Dumfries, che non è rimasto in piedi (spintarella o non spintarella) sull'azione del pareggio; e lo stesso Chivu, incapace di rispondere a Palladino, che nel finale ha schierato il tridente pesantissimo: Sulemana, Krstovic e De Ketelaere. Il mezzo disastro di San Siro non è solo arbitrale".