Finale concitato e convulso all'ennesima potenza quello di Inter-Atalanta di ieri pomeriggio a San Siro dove il triplice fischio di Manganiello arriva tre le grandi polemiche della capolista per il contatto tra Scalvini e Frattesi considerato regolare sia da Manganiello che dal Var che hanno di fatto negato un rigore chiaro all'Inter. "Da quel che trapela, l'Aia ha valutato come sbagliata la decisione della squadra arbitrale e lo ribadirà anche a Open Var". Ma a fare infuriare la capolista non è soltanto quest'episodio. "In quella stessa azione c'è un altro contatto che ha fatto molto discutere" si legge su SM che fa inoltre luce su un altro controverso caso del match, passato in sordina: quello tra Ederson e Dumfries.

"Dopo il contatto tra il difensore e il centrocampista la palla va verso l'esterno del campo e, quando è ancora dentro l'area, se la contendono Ederson e Dumfries, che iniziano uno spalla a spalla che poi vede il brasiliano allargare la gamba sinistra sino a stendere l'avversario. Anche in questo caso Manganiello non ha valutato il contrasto come falloso, così come la sala Var che non l'ha richiamato alla review al monitor". Ma anche in questo caso ci sarebbe da ridire.