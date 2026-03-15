Ariedo Braida, ex dirigente di Milan e Cremonese, ha parlato così della lotta Scudetto ai microfoni di Radio Firenze Viola: "Il vantaggio è ancora importante ma ci sono tante partite e il calcio è strano. Si possono perdere anche alcune partite di fila, anche se non si intravede questa possibilità per l'Inter poi il Milan non può più sbagliare. L'Inter in questo momento ha ancora un vantaggio notevole".