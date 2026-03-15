Anche per Tuttosport è Carlos Augusto il migliore dell'Inter nel match di ieri contro l'Atalanta. Il brasiliano viene premiato con un 7 in pagella, mentre Esposito e Zielinski hanno mezzo punto in meno. I bocciati sono Thuram (4,5) e Bonny (5), per Chivu, Sommer, Sucic e Luis Henrique arriva invece il 5,5. Sufficienza per gli altri nerazzurri.