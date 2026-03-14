Continuano le analisi sugli episodi più discussi della sfida tra Inter e Atalanta. Attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha commentato le due situazioni che hanno acceso le polemiche nel match di Serie A.

Calvarese ha iniziato dall’azione che ha portato al gol del pareggio della Dea, firmato da Nikola Krstovic dopo il duello tra Denzel Dumfries e Kamaldeen Sulemana. Secondo l’ex direttore di gara, la decisione dell’arbitro Gianluca Manganiello di lasciare proseguire è corretta: “Dalla dinamica sembra che Sulemana commetta fallo su Dumfries. Anche io in diretta sono stato ingannato dall’azione, ma rivedendo il replay sono convinto che non ci sia nulla”.

Diversa invece la valutazione sul contatto nell’area atalantina tra Davide Frattesi e Giorgio Scalvini. “Frattesi arriva prima sul pallone, lo stoppa e potrebbe calciare, ma subisce un vero e proprio calcione. Per me questo è calcio di rigore”.

Calvarese ha poi sottolineato un aspetto più generale: “Se non riusciamo a darci linee guida granitiche su episodi oggettivi come questo, rischiamo di creare molta confusione. Anche perché questi rigori fino a oggi sono sempre stati assegnati, giustamente”.