Inter-Atalanta, la partita dalle grandi pomemiche che fa infuriare i padroni di casa, lascia sul prato di San Siro i segni di un confronto acceso, con tanti errori tecnici e due squadre che si adattano molto ai momenti e alla spinta avversaria. L’Inter recrimina ma spreca tante occasioni per portarsi sul 2-0 e chiudere i conti, l’Atalanta resta attaccata alla gara e caparbia sfrutta una delle poche occasioni concesse dai nerazzurri di casa. Il risultato finale recita 1-1.
L’Atalanta nel primo tempo non parte aggressiva uomo su uomo con pressione alta, ma aspetta il giro palla interista molto basso e blocca le linee di passaggio sulla tre quarti, alzando poi i quindi e i centrocampisti uomo su uomo una volta superata la prima linea di pressione. Zalewski scherma Zielinski seguendolo ovunque. Il regista interista si alza inizialmente per abbassare il compagno di nazionale e togliere quindi un pericolo alla difesa, lasciando quindi Sucic abbassarsi a prendere palla e impostare. Ma la scelta non paga e il numero 7 non trova spazio, abbassandosi a metà del primo tempo sulla linea dei 3 difensori e costruendo a 4. Dimarco spesso da sinistra si accentra e occupa una posizione da trequartista alle spalle di Thuram, con Pio Esposito che invece si defila sulla sinistra nello spazio lasciato libero dal 32 per ricevere palla, proteggere e girarla. Lo stesso Dimarco ricerca i cambi gioco di 40 metri a tagliare il campo alla ricerca della fisicità di Dumfries in area di rigore, che da destra taglia al centro e attacca con forza il secondo palo. Thuram e Esposito non riescono a dialogare tra di loro a causa dell’aggressività dell’Atalanta negli ultimi metri con Kolasinac e Djimsiti sempre pronti ad aggredire e accorciare. La squadra di Palladino peró in attacco non produce gioco perché Scamacca è troppo isolato e guardato a vista da Akanji e le due mezze punte Samardzic e Zalewski sono troppo larghi e scollati tra loro in fase di possesso, non riuscendo a dialogare o puntare l’uomo.
L’inerzia cambia con l’entrata di Ederson, che mette ordine a centrocampo e va a riempire quella zona dove l’Atalanta era semore in inferiorità numerica e presa in mezzo da Barella e Zielinski. La Dea alza la linea di pressione e comincia a giocare con un baricentro alto e linee di passaggio pulite da destra a sinistra con Bernasconi e Zappacosta che spingono. L’Inter scherma bene, grazie anche ai tempi di intervento di Carlos Augusto, solido e aggressivo nell’uscire dalla linea e intercettare palloni pericolosi. Dumfries sulla destra offre sempre una soluzione in più, spesso lavorando di concerto con Bisseck che sovrappone. L’entrata di Luis Henrique sulla sinistra infonde vivacità e imprevedibilità alla manovra, col brasiliano che rientra bene dentro il campo col destro. La tattica lascia poi spazio al fischio finale alle polemiche, in una partita dai tanti momenti, che non decreta un vincitore.
Autore: Riccardo Despali / Twitter: @RiccardoDespali
Altre notizie - Angolo tattico
Altre notizie
- 22:00 NBA Europe, il via libera dei proprietari non arriverà a marzo. Dal Milan progetto dettagliato
- 21:45 Atalanta, Ederson scherza dopo le voci infondate sul suo conto: "Dopo la notte brava, sono rientrato"
- 21:30 Tensioni nel finale di Como-Roma, Gasperini lascia il campo senza salutare Fabregas
- 21:15 Vicenza-Inter U23, la gara sarà trasmessa anche in chiaro
- 21:00 Atletico Madrid, Simeone vicino alla permanenza. Nonostante le voci dell'ultimo mese
- 20:45 Milan, Pavlovic sfida l'Inter: "Pensiamo a noi, dobbiamo fare di tutto per i tre punti"
- 20:30 Milan, Tare: "Il divario con l'Inter è importante, ma le sorprese sono sempre dietro l'angolo"
- 20:15 Scalvini-Frattesi, per i vertici arbitrali sbagliano sia Manganiello che Gariglio. L'arbitro torna dopo la sosta?
- 20:02 Balzo Champions del Como: dopo un gran secondo tempo, i lariani battono 2-1 la Roma e salgono al quarto posto
- 19:45 Rivivi la diretta! La FINE della MAROTTA LEAGUE! AIA in IMBARAZZO, tra poco LAZIO-MILAN. E il SILENZIO dell'INTER...
- 19:30 Arriva il primo verdetto nel girone dell'Inter U23: la Triestina retrocede in Serie D
- 19:15 Dall'arrivo di Spalletti, solo Inter e Milan hanno fatto più punti della Juventus in Serie A. I numeri
- 19:00 Finalissima 2026, l'AFA annuncia: "C'era opzione Italia, ma l'UEFA non ha accettato posticipo data"
- 18:45 Champions League, lanciato bando per le forniture di palloni dal 2027: sarà addio ad Adidas?
- 18:30 Vicenza, contro l'Inter U23 il primo match point. Di Carlo: "Vincere un campionato non è mai scontato"
- 18:15 Napoli, Conte annuncia: "Se ci sono i presupposti, vorrei continuare qui"
- 18:00 Lotta Scudetto, Braida: "Il vantaggio dell'Inter è ancora importante, ma il calcio è strano"
- 17:45 Scarchilli: "Su Frattesi errore clamoroso. Ma ha reagito come se gli avessero staccato un piede"
- 17:30 Salta la Finalissima, problemi per l'Argentina di Lautaro. La AFA proverà a organizzare un'amichevole ma...
- 17:15 Ferrara: "Scalvini-Frattesi, ai miei tempi non sarebbe mai stato rigore. Ma le cose sono cambiate"
- 17:00 Il Bologna vince a Reggio Emilia e consolida l'ottavo posto. Il Pisa torna al successo: 3-1 al Cagliari
- 16:45 Giaccherini: "Frattesi arriva prima di Scalvini, per me va dato il rigore. Bisogna fare chiarezza"
- 16:30 Garlando: "Contatto Scalvini-Frattesi? Falli del genere, fino a qualche settimana fa, li punivano sempre"
- 16:15 Stankovic promuove Kostov: "Per me non è una sorpresa. Da gennaio è migliorato del 30%"
- 16:00 Giro d'Europa per Diego Milito: tappa anche a Madrid e incontro con Diego Simeone
- 15:45 Il Vicenza sfida l'Inter U23, con una vittoria sarà Serie B. Gallo: "Risultato merito anche di Vecchi"
- 15:30 Malore dopo Inter-Atalanta, morto 52enne fuori da San Siro: lutto in Valsassina
- 15:15 Trevisani e Callegari in coro: "Carnesecchi è per distacco l'ideale futuro portiere dell'Inter"
- 15:00 Firenze, domenica di fuoco a Campo di Marte tra Fiorentina-Inter e concerto di Achille Lauro
- 14:45 Sky - Niente Finalissima, si ridimensiona l'urgenza Lautaro: ora all'Inter c'è meno ansia nel gestire il recupero
- 14:32 Il Genoa mette le mani sulla salvezza: sbancato il Bentegodi, 2-0 ad un Verona nei guai
- 14:18 Né a San Siro, né altrove: cancellata la Finalissima 2026. Ceferin: "Dall'Argentina solo no alle alternative"
- 14:03 Viviano: "L'Inter non mi sta piacendo. Ma senza i gravissimi errori arbitrali ieri avrebbe vinto"
- 13:48 Il Podcast di FcIN - Inter-Atalanta 1-1, l'analisi di Andrea Bosio: l'ennesima farsa
- 13:34 Roma Women, Giugliano: "Il pari con l'Inter? Abbiamo trovato un'ottima Runarsdottir"
- 13:20 Il Napoli può risalire? Politano: "Pensiamo a noi stessi, dobbiamo vincere tutte le ultime nove gare"
- 13:05 fcinNiente di grave per Akanji. Lo svizzero sarà regolarmente in gruppo alla ripresa degli allenamenti
- 12:49 Sky - Lautaro e Calhanoglu corrono verso Firenze, da valutare Mkhitaryan. Fastidio da monitorare per l'armeno
- 12:34 SM - Spinta di Sulemana leggera, ma Scalvini-Frattesi era rigore. I due precedenti che inchiodano Manganiello
- 12:20 SM - Scalvini-Frattesi non è l'unico errore di Manganiello. Fa discutere anche il caso Dumfries-Ederson
- 12:06 Corsera - Lautaro grande assente nel pomeriggio delle polemiche. Ma ora il capitano è pronto a tornare
- 11:52 Repubblica - A San Siro il disastro non è solo arbitrale: corsa scudetto ufficialmente riaperta
- 11:38 Corsera - Pesa più la manina o il braccino? Dall'Aia fanno capire che sul rigore l'Inter ha ragione"
- 11:24 Angolo Tattico di Inter-Atalanta - Zalewski segue Zielinski, Ederson mette ordine e qualità: le chiavi
- 11:10 TS - Rigore su Frattesi: dinamica da giurisprudenza. Nel mirino Gariglio: dismesso dalla Can e poi promosso al VAR
- 10:55 Pagelle TS - Carlos Augusto strappa il 7, bocciatura pesante per Thuram e Bonny
- 10:40 Calvarese: "Inter-Atalanta, pari regolare ma c'è rigore su Frattesi: arriva prima sul pallone e subisce un calcione"
- 10:26 CdS - Inter, silenzio pieno di rabbia. Rigore su Frattesi: ci sono diversi precedenti, tra cui quello di Inter-Verona
- 10:12 Capello: "Inter non brillante dal punto di vista fisico. Chivu in confusione, i cambi non mi hanno convinto"
- 09:58 CdS - Thuram offre di nuovo la sua versione sbiadita. Speranza Lautaro: Chivu potrebbe riaverlo a Firenze
- 09:44 Moviola CdS - Scalvini-Frattesi, manca un rigore all'Inter. Il VAR Gariglio avrebbe dovuto richiamare Manganiello
- 09:29 GdS - Chivu concede due giorni di riposo: l'Inter deve smaltire il nervosismo e preparare il match di Firenze
- 09:15 Pagelle CdS - Thuram bocciato con un 4,5. Insufficienza anche per Chivu: "Perplessità su alcuni cambi"
- 09:00 GdS - Inter, confronto garbato con Manganiello: si respira ostilità dopo il 'caso Bastoni'. Marotta manifesterà la sua posizione
- 08:45 Moviola GdS - Scalvini-Frattesi, il calcio è netto ed è sempre rigore: "Il VAR Gariglio silente, non va bene"
- 08:30 Pagelle GdS - Esposito e Carlos Augusto i migliori. Voto 5 per Thuram, Bonny e Chivu
- 08:15 E mentre il VAR dorme, il campionato si risveglia. L'Inter va con Pio, poi viene presa a 'colpi di Manganiello'
- 00:00 A furia di ripeterlo ci crediamo pure noi. Ma a che gioco stiamo giocando?
- 23:55 Condò: "L'Inter è stanca. Il rigore andava dato, ma il vero peccato lo ha commesso Thuram"
- 23:40 Borghi: "Scalvini-Frattesi, perché non si va al VAR? Domani anche il Milan avrà pressione per due motivi"
- 23:25 Manganiello, finale sciagurato. Collovati: "Io se giocavo bene 89 minuti e sbagliavo alla fine..."
- 23:10 Iuliano: "Bastoni-Kalulu forse cancella me e Ronaldo. Il difensore nerazzurro contro ogni valore di sport"
- 22:55 La UEFA contro i propositi della FIFA: no a qualsiasi allargamento del Mondiale per Club
- 22:40 Boga sempre più trascinatore della Juventus: sua la rete che vale il blitz esterno a Udine
- 22:25 Napoli, Meret: "Rimpianti per la classifica? Forse sì, qualche punto lo abbiamo lasciato per strada"
- 22:10 Vicenza-Inter U23, aumentata la capienza della Gradinata Nord del Menti. Con una vittoria berici in B
- 21:55 Atalanta, Zappacosta: "Pari con l'Inter, è sembrato più facile di quello che è stato. Loro avevano voglia di rivalsa"
- 21:40 Il Catanzaro sbanca Padova, vano il primo gol in B di Di Maggio: "Preferivo festeggiare con un altro risultato"
- 21:25 Euro 2032, San Siro viaggia spedito: la prossima settimana summit tra Inter, Milan e UEFA a Nyon
- 21:10 Lecce, momenti di ansia per Banda: lo zambiano ha un malore dopo un colpo, ora sta meglio