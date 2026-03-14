La scelta di stare in silenzio stampa presa dall'Inter dopo la gara pareggiata con l'Atalanta è maturata, secondo quanto riporta Gazzetta.it, dopo due ore di vertice andato in scena negli spogliatoi di San Siro al quale hanno partecipato Cristian Chivu, il presidente Marotta, il direttore sportivo Ausilio, il suo vice Baccin, oltre al club manager Riccardo. Ferri. Troppo grande la rabbia che è montata durante e subito dopo la partita per presentarsi davanti ai microfoni delle tv, un luogo dove quella stessa rabbia sarebbe sfociata fisiologicamente nella critica all'operato della squadra arbitrale con il rischio di ulteriori sanzioni dopo l'espulsione del tecnico romeno. Due gli episodi che hanno fatto infuriare i nerazzurri, scrive la rosea: l'intervento di Sulemana su Dumfries prima del gol dell'1-1 di Krstovic e il rigore non concesso dopo il contatto tra Scalvini e Frattesi.