Riccardo Trevisani e Massimo Callegari non hanno dubbi. Chiamati da Sport Mediaset a scegliere tra Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario e Alisson Becker come ideale nuovo portiere dell'Inter, i due telecronisti puntano le loro fiches sull'estremo difensore dell'Atalanta: "Carnesecchi per distacco. Alisson è avanti con l'età, Vicario viene da un periodo non proprio positivo. Carnesecchi tutta la vita", sostiene Trevisani mentre Callegari mette una postilla: "Costa tanto, Vicario per rapporto qualità-prezzo probabilmente è la soluzione migliore".