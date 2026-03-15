Il Como continua a correre e lo fa alla grande: i lariani battono 2-1 la Roma e salgono provvisoriamente al quarto posto della classifica di Serie A. E dire che i giallorossi erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al rigore di Malen. A inizio ripresa, Fabregas ha mandato in campo Douvikas e Diao, che hanno cambiato l'inerzia della partita. L'attaccante greco ha realizzato la rete del pareggio, nel finale la zampata di Diego Carlos ha deciso la contesa. Tre punti di platino e scontro diretto vinto: il Sinigaglia esulta perché i punti del Como ora sono 54 punti e l'accesso alla prossima Champions non è davvero più così clamoroso.