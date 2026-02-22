Voti più che stretti e severi per Tuttosport, che dopo la vittoria dell'Inter sul campo del Lecce premia con un 7 solo Mkhitaryan, Dimarco e Chivu. A spiccare sono però i bocciati: sotto il 6 i voti di De Vrij, Diouf, Sucic, Thuram e Bonny.

Sommer 6 Serata tranquilla, quando è chiamato in causa c’è.

Bisseck 6.5 Spinge, copre e tiene duro anche sulla freccia Banda.

De Vrij 5.5 Subito una leggerezza che gli costa un giallo, sembra sempre un po’ spaesato. Akanji (15’ st) 6.5 Blinda la difesa e segna.

Bastoni 6 Coperto di fischi a ogni pallone toccato, non si scompone più di tanto. Carlos Augusto (43’ st) ng.

Luis Henrique 6 Un miracolo di Siebert gli nega il gol dopo 9 minuti, però punta poco Gallo. Diouf (24’ st) 5.5 Volenteroso, ma confusionario.

Frattesi 6.5 Prova molto concreta, gli è mancato solo un gol.

Zielinski 6.5 Solita performance esemplare del polacco nel ruolo di regista: sulle tracce di Kieslowski, se continua così.

Sucic 5.5 Delude: sembra giocare sulle uova, trova poco spazio ed è spesso morbido nei contrasti. Mkhitaryan (15’ st) 7 Il ruggito dell’armeno lancia l’Inter verso la fuga.

Dimarco 7 Gli annullano un gol, sbaglia il possibile 2-0, ma mette il sublime mancino in entrambe le reti, trova l’assist numero 15 (-1 dal record) e finisce il match con la fascia da capitano: uomo immagine nerazzurro del momento.

Thuram 5.5 Parte acceso, poi spreca una chance di testa al 18’ e continua a lampeggiare come uno stop, a corrente alternata. Bonny (24’ st) 5.5 Non dà molto di più.

Esposito 6 Non segna, ma fa a sportellate e crea situazioni pericolose che è un piacere.

All. Chivu 7 Ennesima vittoria, arrivata grazie ai cambi azzeccati: difficile fargli una critica.