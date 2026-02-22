Spazio a commenti e analisi di Lecce-Inter, match vinto dai nerazzurri per 2-0. Chivu a +10 su Allegri, oggi Milan-Parma. Ennesimo assist di uno straordinario Dimarco, bene anche Diouf. Ma gli applausi sono tutti per Bastoni, fischiato dal primo minuto dai tifosi del Lecce.

Ecco l'analisi sul nostro canale YouTube. Iscrivetevi se non lo avete ancora fatto e diteci la vostra nei commenti. Appuntamento questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro Salotto, live anche su Twitch e Facebook. 

Il video
Sezione: In Primo Piano / Data: Dom 22 febbraio 2026 alle 11:21
Autore: Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
vedi letture
Raffaele Caruso
autore
Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
Print