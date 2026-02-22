È Henrikh Mkhitaryan, autore del gol del momentaneo 1-0 nella sfida di Lecce, a parlare ai microfoni di RAI Sport dopo la vittoria contro la formazione salentina.

Quanto conta avere questo vantaggio in classifica?

"Non significa niente al momento, stiamo pensando alle gare che ci aspettano. Non pensiamo alla classifica, ci sono tante partite da affrontare. Siamo sereni e lucidi per quello che ci aspetterà".

Cosa servirà martedì contro il Bodo/Glimt?

"Servirà il nostro 12esimo giocatore, ovvero il pubblico. Speriamo che col nostro pubblico e la nostra voglia di passare il turno possiamo vincere la gara".