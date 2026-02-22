Se c'è una nota negativa del pomeriggio salentino di ieri dell'Inter quella stonatura va cercata e trovata nei fischi che il Via del Mare ha indirizzato ad Alessandro Bastoni per tutto il tempo della gara giocata dai nerazzurri in casa del Lecce. "Tappeto di fischi, sorprendenti e continui", come lo ha definito la Gazzetta dello Sport che a proposito di quanto accaduto ieri scrive: "Era la prima volta che il difensore di Chivu ritornava in campo in A dopo lo psicodramma di una settimana fa contro la Juve" ed evidentemente l’onda di polemiche attorno al 95 nerazzurro non sembra essere finita. A poco è bastato il mea culpa del giocatore, il giorno prima della trasferta di Champions a Bodo, quando "ha ammesso di aver sbagliato".

A Lecce il pubblico è impietoso e "quando sono caduti i primi fischi leccesi, Aleksandar Kolarov ha allargato le braccia come a dire: 'Ma davvero?'. In quel momento, lo stesso Chivu mostrava un sorrisetto amaro, una somma di stupore e amarezza: da allora, ogni volta che il centrale gli è passato vicino, ha fatto di tutto per caricarlo". A fine partita lo stesso Chivu tornato sull’argomento, mettendo un punto sulla questione. Bastoni intanto, che era diffidato, ha rimediato un giallo che lo fa fuori dai giochi per la prossima sfida col Genoa, "meglio presentarsi con la fedina intonsa nel derby. "In quell’occasione, in casa dei cugini nel weekend dell’8 marzo, si capirà se i fischi continueranno a cadere copiosi o se la moda sarà già passata", pur sapendo, nel caso in cui non sia passata, che l'appoggio dei suoi compagni non manca come dimostra l'applauso di tutta la panchina all’uscita del campo, corredata da un "sei stato un campione" pronunciato da Kolaro.