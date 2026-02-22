Le recenti défaillances di Michele Di Gregorio aprono il dibattito in casa Juventus sul ruolo del portiere. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza bianconera si è imposta di intervenire per l'estate: la sensazione è che si andrà su un profilo italiano e il nome in cima alla lista è quello di Guglielmo Vicario, tra gli oggetti del desiderio anche dell'Inter. L'ex numero uno dell'Empoli vorrebbe far rientro in Serie A e il suo contratto in scadenza nel 2028 mette la società inglese nelle condizioni di non poter avere pretese eccessive.

La valutazione che fanno a White Hart Lane è di 25-30 milioni. Qualora non si riuscisse ad arrivare a Vicario, l'alternativa è rappresentata da Marco Carnesecchi dell'Atalanta.