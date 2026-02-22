Alla prima vera esperienza sulla panchina di una grande in Serie A, Cristian Chivu sta scrivendo una pagina di storia. Dell'Inter e non solo. I 64 punti conquistati dopo 26 giornate - evidenzia oggi il Corriere dello Sport tra le sue pagine - rappresentano infatti "un bottino mai raccolto prima da un debuttante sulla panchina nerazzurra: Invernizzi si era fermato a 63, Mourinho a 60. In Serie A soltanto Carcano alla Juventus aveva fatto meglio, appena di un punto. Liedholm al Milan ne aveva conquistati 'appena' 63". Numeri importanti che non fanno altro che porre l'accento sull'ottimo lavoro del romeno.

Ieri, nella scomoda trasferta del Via del Mare, ci sono voluti 75’ per sbloccare il match e volare a +10 sul Milan: preziose proprio le scelte dell'allenatore, che dalla panchina ha inserito Mkhitaryan e Akanji, poi risultati decisivi con i gol che hanno indirizzato il risultato. Una grande lettura della partita che permette al Biscione di confezionare altri tre punti. "Così sono diventate 13 le vittorie interiste nelle ultime 14 giornate - si legge ancora -. E 9 consecutive, considerando soltanto le gare in trasferta, con 562’ di imbattibilità. Mentre sono 21 i successi complessivi dopo 26 turni, per un bottino di 64 punti in classifica. Nessun allenatore interista, prima di Chivu, ne aveva messi insieme tanti dopo altrettante partite nella stagione del debutto in panchina".