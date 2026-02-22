Avere armi alternative è un pregio da sfruttare. Lo sa molto bene l'Inter, che raccoglie a Lecce tre punti importantissimi dopo una prima frazione combattuta e molto complicata al Via del Mare. Palle inattive e forze fresche: il tratto identitario del Biscione è una chiara evoluzione del percorso teso al costante miglioramento. Dimarco s'arrabbia quando gli viene annullato il gol del potenziale vantaggio, ma decide ancora una volta di scatenarsi, con il quindicesimo assist in questa stagione: da due corner (uno per lato) l'Inter sbroglia la matassa salentina. Una matassa che, a un certo punto della partita, era diventata più difficile delle previsioni. Sfogliando la margherita delle soluzioni, ecco che il risultato in campionato non cambia. Riscatto immediato e testa al ritorno di Champions League.
TRA FISCHI E FIASCHI TECNICI. Il pubblico salentino 'accoglie' Bastoni a ogni tocco con una pioggia sonora di fischi. Chivu, che nel primo tempo ha avuto il suo difensore vicino, ha cercato di incoraggiarlo in ogni occasione. La motivazione leccese risiede nella copertura degli spazi centrali, dove l'Inter fa un po' fatica a costruire. Ci va pazienza perché Di Francesco ha fornito le coordinate dei tempi giusti nelle linee di pressione. Al decimo l'occasione è di quelle grosse per i nerazzurri poiché il tiro a botta sicura di Luis Henrique diventa quasi una carambola, tra la parata di Falcone e il tocco di Siebert a pochi centimetri dalla rete. Gli errori tecnici contraddistinguono un primo tempo di difficile interpretazione nella lotta tecnica e agonistica. Tante imprecisioni nella gestione geometrica, seppur le chances offensive non manchino, come quella di Frattesi, che spara altissimo da posizione favorevole.
LA POTENZA DEI CAMBI E IL FATTORE CORNER. Accendere la fantasia, costruire gli spazi per andare a colpire: gli ingredienti per sbloccare una partita difficilissima sono chiari ma bisogna anche avere le gambe e la forza per riuscire a farlo. Thuram sfugge via alla difesa e mette al centro per Dimarco che colpisce come sa fare, ma la posizione di Tikus è lievemente irregolare e il gol viene annullato. Continuare ad attaccare, con l'energia dei cambi: da due corner i nerazzurri riescono a portare a casa l'intera posta in palio. Prima Mkhitaryan col piattone, poi Akanji con la zuccata vincente. Le sostituzioni danno ragione a Chivu e il Lecce, sul rettilineo finale, s'arrende allo strapotere interista. Consolidamento del possesso e gestione finale: la certificazione delle palle inattive diventa ancora una volta l'aspetto chiarificatore che porta l'Inter a primeggiare.
Autore: Niccolò Anfosso
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 09:00 Moviola GdS - A Lecce pomeriggio tranquillo per l'Inter e per Manganiello: giusto annullare il gol a Dimarco
- 08:45 Pagelle GdS - Dimarco al top. Ma Chivu azzecca i cambi e Mkhitaryan e Akanji consegnano i tre punti all'Inter
- 08:30 GdS - Inter sempre più capolista: in Serie A è "implacabile". E con Dimarco e Zielinski il 3-1 col Bodo è ribaltabile
- 08:15 La potenza dei cambi e il fattore corner: l'Inter sbroglia la matassa sfogliando la margherita delle soluzioni
- 00:00 Ma ora diventeranno tutti inglesi?
- 23:55 Dimarco è un valore aggiunto: primo difensore a realizzare assist per cinque gare di fila in Serie A
- 23:40 Ferrara senza parole per Bastoni: "Mai visti fischi per 90', la squadra faccia gruppo attorno a lui"
- 23:25 Chivu e l'Inter si stringono attorno a Bastoni: 90' minuti di fischi al Via del Mare. Ma perché solo lui?
- 23:10 Carbone: "Momento duro, ma resto orgoglioso di essere l'allenatore di questi ragazzi"
- 22:55 Più Cagliari che Lazio, ma nessuno segna: finisce 0-0 una gara da sbadigli
- 22:41 Sticchi Damiani, pres. Lecce: "L'Inter è venuta qui non distratta. Però stavo immaginando un risultato positivo"
- 22:27 Bastoni va oltre i fischi del Via del Mare e festeggia la vittoria di Lecce: "Andiamo avanti"
- 22:13 Bodo/Glimt, Knutsen: "Abbiamo acquisito una certa solidità. Dopo aver fatto il 3-1 con l'Inter..."
- 21:58 Inter-Bodo/Glimt di Champions, scatta il divieto di vendita di alcolici: gli orari e le zone coinvolte
- 21:44 Sceneggiata di Cheddira sull'ammonizione di De Vrij. Serena duro: "Questa non la dovevi fare"
- 21:30 Lecce-Inter, la moviola - Manganiello senza difficoltà. Risparmiati un paio di cartellini gialli
- 21:15 videoLecce-Inter 0-2, Tramontana: "Chivu ha azzeccato tutto, Bastoni grandissimo. Thuram? Non è ancora..."
- 21:15 Renate-Inter U23, le pagelle: Berenbruch non basta, Kamaté fuori dal gioco
- 21:05 Lecce, Di Francesco in conferenza: "Dovevamo cercare di far più male all'Inter"
- 20:58 Chivu in conferenza: "Cosa servirà martedì col Bodø? Consapevolezza del fatto che si può ribaltare"
- 20:48 Mkhitaryan a ITV: "L'abbiamo sbloccata tardi, ma contava vincere. È importante per noi passare col Bodo"
- 20:47 Lecce, Di Francesco a Sky: "Per 75 minuti ci siamo comportati bene contro una squadra davvero forte"
- 20:41 Akanji a ITV: "Volevamo vincere, farlo col clean sheet è ancora meglio. Ecco cosa dovremo fare col Bodo"
- 20:39 Chivu a ITV: "Oggi partita seria, le rotazioni ci danno energie. Contro il Bodo nulla è compromesso"
- 20:38 Chivu a DAZN: "Dumfries da domani ufficialmente in gruppo. Apprezzo la professionalità di Bastoni"
- 20:31 Mkhitaryan a DAZN: "Il gol? Bastoni era stanco, sono andato io in area e ho segnato"
- 20:30 Dimarco Player of the Match: "Vittoria che ci voleva. I fischi a Bastoni? Ormai sono cose passate"
- 20:25 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Inter veramente forte, ha fatto una partita seria. Il dato degli xG dimostra che..."
- 20:24 Akanji in conferenza: "Bastoni ha fatto quello che pensava fosse giusto in quel momento, oggi grande risposta"
- 20:16 Lecce, Tiago Gabriel a DAZN: "Partita difficile, lo sapevamo. Proveremo a fare meglio contro il Como"
- 20:11 Akanji a DAZN: "Il sinistro di Dimarco tra i top 3 dei miei compagni. Ora puntiamo a ribaltarla col Bodo"
- 20:05 Pallone d'Oro Nerazzurro - Lecce-Inter, chi è stato il migliore?
- 20:02 Vecchi in conferenza: "Non esiste andare in campo con questa leggerezza. Sono inca...o perché..."
- 20:02 Chivu la spacca coi cambi e coi corner: Mkhitaryan e Akanji entrano e regalano all'Inter tre punti d'oro sul Lecce
- 20:01 Lecce-Inter, le pagelle - Thuram non brilla, Dimarco uomo da bonus. Chivu la vince pescando due jolly dal mazzo
- 19:56 Lecce-Inter 0-2, Triplice Fischio - Al Via del Mare decide la panchina: settima vittoria consecutiva
- 19:55 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di LECCE-INTER: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 19:05 Lecce, Ramadani prima del 2° tempo: "Inter squadra forte, dovremo sfruttare le poche occasioni che avremo"
- 19:02 Lautaro soffre a distanza con la sua Inter: il capitano fa terapia a Madrid e intanto guarda la gara di Lecce
- 18:24 Cinque partite di fila senza vittoria per l'Inter U23: a Meda vince il Renate 2-1
- 17:35 Marotta: "Per Lautaro serve cautela, ma penso riuscirà ad anticipare i tempi. Chi giocherà stasera darà il massimo"
- 17:31 Lecce, Di Francesco a DAZN: "Inter la migliore d'Italia in tutto, sarà fondamentale reggere i primi 60 minuti"
- 17:20 Lecce, Danilo Veiga a DAZN: "Gara difficile, cercheremo di sfruttare i segnali di stanchezza dell'Inter"
- 17:15 Bodo/Glimt-Inter, Esposito premiato. Consensi anche per Darmian
- 17:12 Pio Esposito a DAZN: "A Bodo un'esperienza di vita. Io nel ruolo di Lautaro? La carica è sempre tanta"
- 17:08 Esposito a ITV: "Spero che il Lecce mi porti bene come a San Siro. Ecco cosa dovremo fare"
- 17:05 Per la Juve arriva la terza sconfitta in sette giorni: Como micidiale allo Stadium, finisce 0-2. Bianconeri fischiati
- 16:50 L'analisi di Borghi: "Scudetto? L'Inter si trova in una situazione comoda di classifica, però..."
- 16:35 Como, Fabregas: "Il tocco a Saelemaekers? Ho chiesto scusa, ma il Milan non ha pareggiato per questo"
- 16:20 Il Lecce ha cambiato marcia con Gandelman: gol in due partite di fila come non gli succedeva da ottobre
- 16:05 Roma Women, Rossettini: "L'Inter è la squadra che mi ha impressionato di più, un vantaggio arrivare alla gara da sfavoriti"
- 15:50 I dati sorridono a Chivu: nessuno come l'Inter per numero di gol segnati in trasferta
- 15:35 Roma, Gasperini: "Kalulu-Bastoni? Ci sono almeno altri due episodi altrettanto clamorosi"
- 15:21 Prandelli: "Simulazione di Bastoni non da 'codice etico'. Il calcio è sempre un tentativo di fregare un altro"
- 15:07 Tresoldi: "Pio Esposito si sta imponendo con l'Inter e fa gol in Nazionale, se lo merita. Stankovic me ne parla molto bene"
- 14:53 Parma, Cuesta: "Arbitri? Noi dobbiamo pensare ad essere competitivi. Non dobbiamo lasciarci influenzare"
- 14:38 Adani e la gestione dei talenti in Italia: "Esposito eccezione, Dimarco titolare dopo un percorso accidentato"
- 14:23 fcinInter conquistata da Pio Esposito, la prossima settimana summit con l'agente: la strategia
- 14:10 Allegri: "L'Inter può superare i 90 punti. Se poi casca di sotto e non sfruttiamo gli errori, la responsabilità è nostra"
- 13:55 Abodi: "Niente grazia a Kalulu? Non comprendo la decisione della FIGC, ci voleva più coraggio"
- 13:40 Operazione rimonta col Bodo/Glimt, Aldo Serena evoca due precedenti di Coppa: "L'Inter lo ha fatto"
- 13:25 Samaden: "Atalanta e Inter, ecco la differenza. Da Esposito a Dimarco, tanti talenti visti. Ma il più inespresso è Vanheusden"
- 13:10 Corsera - Lecce occasione per Diouf e Frattesi. Pio in coppia con Thuram, per la prima volta con responsabilità
- 12:49 Maccio Capatonda: "Sono interista perché mi appassionai a Zenga. Però ora seguo di più il tennis"
- 12:35 Virtus Verona, Bassi elogia l'Inter U23: "Sta replicando il percorso dell'Atalanta, pieno di talento"
- 12:21 Dall'Argentina - Palacios, chiamata in arrivo da Scaloni? Il difensore è uno dei nuovi osservati dell'Albiceleste
- 12:07 Stankovic sicuro: "Aleksandar ha le qualità per arrivare lontano e diventare un grande giocatore, ma deve lavorare"
- 11:53 Repubblica - A Lecce senza Lautaro ma non solo. Akanji verso il riposo: chiavi a Zielinski e Thuram
- 11:39 TS - Gandelman l'ultimo colpo del Lecce: si ispira a Kakà. Sfida all'Inter dopo i gol contro Udinese e Cagliari
- 11:23 Inter e Juve su Celik, l'agente fa chiarezza: "Gioca in un club importante, nessun accordo con altre squadre"