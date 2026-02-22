Piovono sufficienze nelle pagelle dell'Inter scritte dal Corriere dello Sport dopo il pesante successo di Lecce. Il migliore è Dimarco, seguito da Chivu, Ajanki, Mkhitaryan e Zielinski. Solo due insufficienze, quelle di Sucic e Thuram.

Chivu (all.) 7

Due gol dalla panchina, significa scelte azzeccate. Arriva il 13° successo nelle ultime 14 giornate e il temporaneo +10 sul Milan. Ora testa al Bodø.

Sommer 6

Si nota solo per un’uscita in tuffo nel primo tempo. Per il resto fa da spettatore. E l’imbattibilità in trasferta arriva 562’.

Bisseck 6,5

Spegne Sottil appena prova ad accendersi. Contiene Banda.

De Vrij 6

Un’ammonizione all’alba del match non è facile da gestire. Chivu lo richiama solo quando DiFra mette la freccia Banda.

Akanji (15’ st) 7

Seconda prodezza in campionato per sigillare la vittoria.

Bastoni 6,5

Fischiato ad ogni tocco di palla. Dà l’impressione di non essere del tutto tranquillo, tanto che Chivu continua a confortarlo. Nel finale si prende l’ammonizione che gli varrà la squalifica: derby con il Milan salvo…

Carlos Augusto (43’ st) sv

Luis Henrique 6

Si propone costantemente, anche se non sempre coinvolto. Spreca una chance in avvio, gli manca un pizzico di precisione.

Diouf (24’ st) 6,5

Le sue accelerazioni a destra contribuiscono al forcing.

Frattesi 6,5

Cerca di insinuarsi tra le linee e quando viene trovato ha anche la giocata giusta.

Zielinski 7

È il faro del gioco, come Calhanoglu. Lo trovi ovunque, sempre lucido nelle scelte.

Sucic 5

La mollezza nei contrasti è un difetto che non riesce proprio ad eliminare.

Mkhitaryan (15’ st) 7

Gol pesantissimo, in mezzo qualche errore di troppo.

Dimarco 7,5

Mezzo voto in meno per il gol sbagliato. Ma il suo mancino fa ancora e comunque la differenza. I suoi corner ormai assomigliano a rigori. Con Zielinski è l’emblema della cura Chivu.

M.Thuram 5

A volte subisce la partita, invece che comandarla. Chivu lo scuote ripetutamente, lui resta abulico.

Bonny (24’ st) 6

Illude con un paio di guizzi, a cui non dà concretezza.

P. Esposito 6,5

Pericoloso soprattutto nel primo tempo, ma le sue conclusioni sono sempre sporche. Prezioso, come sempre, il suo gioco spalle alla porta.