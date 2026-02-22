È Alejandro Hernandez l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Inter-Bodo/Glimt, match valido per il ritorno dei playoff di Champions League in programma martedì 24 febbraio alle ore 21 a San Siro. Gli assistenti del fischietto spagnolo saranno i connazionale Diego Sanchez Rojo e José Naranjo, con José Luis Munuera nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Carlos del Cerro Grande, coadiuvato da Guillermo Cuadra Fernandez. 

Sezione: Focus / Data: Dom 22 febbraio 2026 alle 11:07
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
vedi letture
Stefano Bertocchi
autore
Stefano Bertocchi
Da sempre a contatto con l’Inter per ‘colpa’ dei dribbling di Ronaldo. Giornalista pubblicista dal 2019, racconta la prima squadra e il mondo nerazzurro con le dita su una tastiera. Non rinuncia alla bellezza di San Siro e al fascino delle trasferte.
Print