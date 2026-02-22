È Alejandro Hernandez l'arbitro designato dalla UEFA per dirigere Inter-Bodo/Glimt, match valido per il ritorno dei playoff di Champions League in programma martedì 24 febbraio alle ore 21 a San Siro. Gli assistenti del fischietto spagnolo saranno i connazionale Diego Sanchez Rojo e José Naranjo, con José Luis Munuera nelle vesti di quarto uomo. In sala VAR ci sarà invece Carlos del Cerro Grande, coadiuvato da Guillermo Cuadra Fernandez.