"Anche se si è un po’ infeltrita sul terreno sintetico di Bodo, quella che domina in campionato è sempre un’Inter extralarge: per il vantaggio sul Milan che sale a 10 punti virtuali e per la profondità delle sue opzioni, dato che a Lecce decidono i riservisti Mkhitaryan e Akanji su altri due corner-assist di Dimarco ormai l’arma principale dei nerazzurri". Lo scrive il Corriere della Sera nell'incipit del pezzo dedicato all'Inter all'indomani della vittoria di Lecce che consolida il primato in classifica.

Adesso è tempo di pensare alla Champions League, con il ritorno dei playoff contro il Bodo/Glimt in programma martedì sera a San Siro. Chivu ritroverà Barella (che a Lecce era squalificato), mentre Calhanoglu e Dumfries tornano ad allenarsi col gruppo. "Il turco potrebbe anche andare in panchina martedì, l’olandese sabato con il Genoa", informa il quotidiano generalista