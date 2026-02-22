Sbloccare le partite contro il Lecce non è mai stato facile per l'Inter in questa stagione. All'andata, in 14 gennaio, i nerazzurri ci riuscirono al 33' della ripresa con la zampata di Esposito, mentre ieri al Via del Mare i gol dei due subentrati Mkhitaryan e Akanji sono arrivati nell'ultimo quarto d'ora di gioco. Ed entrambi su corner, uno dei unti di forza della squadra di Chivu.

"Dopo l’inaspettato e brutto ko di Bodo, l’Inter ha saputo riprendere la sua marcia inarrestabile in campionato: 13ª vittoria nelle ultime 14 giornate, 9ª di fila in trasferta e vantaggio momentaneo sul Milan salito a più dieci - sottolinea oggi Tuttosport -. Se oggi i rossoneri non dovessero battere a San Siro il Parma, potrebbe già calare il sipario sullo scudetto ’25-26. Chivu con 64 punti è il secondo miglior esordiente in panchina in un club dopo 26 giornate, dietro i 65 conquistati da Carlo Carcano con la Juventus nel campionato 1930-31 (proiettando i due punti per vittoria, a tre); il migliore nella storia nerazzurra (63 per Invernizzi e 60 per Mourinho)".