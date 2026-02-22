Sono in totale 18 i falli di gioco fischiati dall'arbitro Manganiello, sempre rimasto in controllo Lecce-Inter. Il Corriere dello Sport giudica positivamente la prestazione del direttore di gara e considera corrette le ammonizioni di De Vrij, Tiago Gabriel e Bastoni.

Tra gli episodi più delicati vengono elencati quello al 25' del secondo tempo quando, "con il pallone lontano, Pio Esposito finisce a terra dopo un colpo al viso nell'area di rigore del Lecce. Nell'episodio Tiago Gabriel ha il braccio un po' alto, ma lo scontro con l'attaccante avversario sembra essere fortuito e non da punire". Decisivo invece l'intervento del VAR Paterna per far annullare la rete segnata da Dimarco al 6' della ripresa. "Per l'assistente numero 1 Rossi era quasi impossibile ravvisare la posizione di fuorigioco, per pochi centimetri, di Thuram, autore dell'assist. L'annullamento è stato automatico senza necessità del richiamo dell'arbitro al monitor. Erano, invece, regolari gli altri due gol segnati dall'Inter", conclude il quotidiano.